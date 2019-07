Dode in Nigtevecht is Albanees Festim Lato

De dode man die afgelopen vrijdag bij Nigtevecht uit het Amsterdam-Rijnkanaal werd gehaald, is inderdaad de Albanees Festim Lato. Dat is gebleken uit sectie op het lichaam.

De 43-jarige Lato is slachtoffer van een misdrijf. Hij heeft waarschijnlijk enkele dagen in het water gelegen. Waar hij in het kanaal is verdwenen, is niet duidelijk.

Volgens de politie werd de Albanees in het weekend van 13 juli voor het laatst levend gezien. Ze hoopt meer te weten te komen over het tijdstip van overlijden en over zijn leven.

Lato zou al jarenlang in Nederland hebben gewoond en bekendstaan als de zelfbenoemde president van de regio Chameria, een niet-erkend republiekje tussen Albaniƫ en Griekenland. Omdat hij zich sterk maakte voor de onafhankelijkheid van Chameria, stelden Albanese media dat het om een politieke moord zou gaan. De politie wil daar niet op ingaan.