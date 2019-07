Verdachte (32) opgepakt om dood Poolse man

Een 32-jarige man is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Poolse man die zaterdag in Nijmegen werd gevonden. Dat meldt de politie woensdag. Het lichaam van het 53-jarige slachtoffer werd aangetroffen langs de Nieuwe Ubbergseweg. De verdachte, die werd gearresteerd op de dag dat de Pool werd gevonden, is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie is nog op zoek naar een vrouw die in de week voor de dood van de Poolse man met het slachtoffer is opgetrokken. Zij zou begin juli met hem naar Belgiƫ zijn gereisd. Waarom is onduidelijk.

De opgepakte verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.