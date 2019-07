ACM onderzoekt prijsvorming in voedselketen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar de prijsvorming in de voedselketen. Dat gebeurt op verzoek van de minister van Landbouw. In eerste instantie richt het onderzoek zich op een dwarsdoorsnede van agrarische producten die in Nederland worden geproduceerd en geconsumeerd: uien, witte kool/zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees.

De weg die voedsel aflegt van boer tot bord kent veel schakels. Het onderzoek moet per schakel tonen welke prijs bedrijven betalen voor de inkoop van een product én wat de verkoopprijs is. Ook moet de studie inzicht geven in de prijsverschillen tussen een aantal reguliere producten en de duurzame variant ervan. Uiteindelijk moet duidelijk worden hoeveel euro een consument per schakel uitgeeft aan voedsel.

Sommige boeren vinden dat ze te weinig betaald krijgen voor hun producten en de duurzame varianten. Als blootgelegd is hoeveel per schakel wordt betaald, kan daarover “een maatschappelijke discussie gevoerd worden”, aldus het instituut.