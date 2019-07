Senator Otten: aangifte tegen Thierry Baudet

Senator Henk Otten, voormalig penningmeester van Forum voor Democratie, doet aangifte tegen Forumleider Thierry Baudet wegens smaad. Hij kondigt aan ook aangifte te doen tegen kopstukken Rob Rooken en Paul Fentrop.

Forum heeft Otten uit de partij gezet omdat hij met geld zou hebben gerommeld. Otten is het daar niet mee eens. Het gaat slechts om een “boekhoudkundige verdeling van de kosten”. Hij spreekt over ongefundeerde beweringen van het bestuur die “mijn goede naam en reputatie ernstig beschadigen”.

Otten en Baudet – die samen Forum voor Democratie hebben opgericht – liggen al langer met elkaar in de clinch. Otten uitte eerder dit jaar kritiek op de “te extreme” koers van de partijleider, waarna Baudet hem uit het partijbestuur zette.

Ook werd Otten, die lijsttrekker was voor de Eerste Kamerverkiezingen, vervangen als beoogd fractievoorzitter door Paul Cliteur, een mentor van Baudet. Otten nam in juni wel gewoon plaats in de Eerste Kamer. Hij zegt zijn zetel te willen behouden.