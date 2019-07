NS: door hitte minder intercity’s

De Nederlandse Spoorwegen hebben vrijdag het aantal intercity’s verder teruggeschroefd vanwege de hitte. Door de hoge temperaturen is er vaker en langer onderhoud nodig aan treinen, meldt een woordvoerder.

Reden er donderdag op twee trajecten minder intercity’s (Amsterdam-Rotterdam en Amsterdam-Sittard), vrijdag komen daar vier trajecten bij: Amsterdam-Alkmaar, Amsterdam-Den Haag (via Haarlem), Duivendrecht-Lelystad en Schiphol-Nijmegen (via Utrecht).

Van en naar Zandvoort zet NS – ook vanwege het warme weer – juist meer treinen in. Tot 22.00 uur rijden er vrijdag vier in plaats van twee treinen per uur. “Mensen kunnen na hun werk dus wat makkelijker met de trein naar het strand en strandgasten kunnen daar ook wat langer van het zonnige weer genieten”, aldus de woordvoerder.