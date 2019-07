Waterpolosters zevende na zege op Griekenland

De Nederlandse waterpolovrouwen zijn het WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju op de zevende plaats geëindigd. Oranje won het duel om de plaatsen zeven en acht met 11-9 van Griekenland.

Oranje nam na een sterke tweede periode een 6-3-voorsprong bij de rust. In het derde kwart knokte Griekenland zich terug tot 8-8. Maartje Keuning gaf Oranje met twee treffers weer een voorsprong. Maar na 10-9 van Griekenland bleef het spannend tot kort voor tijd, toen aanvoerster Dagmar Genee het duel besliste. Maud Megens en Maartje Keuning waren met elk drie treffers topscorers bij Oranje.

Het volgende grote toernooi voor het Nederlands team is het EK in Budapest in januari volgend jaar. De regerend Europees kampioen kan zich bij titelprolongatie of een finaleplek tegen het al gekwalificeerde Spanje plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020.

Als dat niet lukt, dan zijn er nog tickets voor Tokio te verdienen op het olympisch kwalificatietoernooi in maart volgend jaar in Italië.