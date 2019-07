Nog steeds code oranje in delen van het land

Hoewel zaterdag de temperaturen niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen is wegens de aanhoudende hitte in een groot deel van het land nog steeds code oranje van kracht, meldt het KNMI.

De waarschuwing geldt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen. In het westen en noorden van het land wordt het 30 graden. In het oosten kunnen de temperaturen oplopen tot 34 graden, aldus het weerinstituut.

In het zuiden van het land is het zaterdag na stevige regenbuien een stuk koeler met maxima tussen de 22 en 28 graden. Het KNMI waarschuwt zaterdagmiddag en -avond voor stevige onweersbuien in het zuiden met kans op windstoten van circa 60 kilometer per uur met hagel en veel regen in korte tijd. Hiervoor is code geel van kracht.