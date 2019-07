Extra geld voor oorlogsmusea en WOII-sites

Om digitale bronnen en archieven over de Tweede Wereldoorlog beter toegankelijk te maken en oorlogsmusea te moderniseren stelt het kabinet 15 miljoen euro beschikbaar. Met het geld moet de informatie over de democratie, rechtsstaat en vrijheid blijven “aansluiten bij de belevingswereld van de komende generaties”. Dat meldt het Mondriaan Fonds dat het geld verdeelt.

“Het is 75 jaar geleden is dat de geallieerde bevrijders de eerste stappen op Nederlands grondgebied zetten. Steeds meer mensen die de oorlog hebben meegemaakt, ontvallen ons. Straks hebben we alleen nog de stille getuigen: foto’s, brieven en andere voorwerpen die ons te vertellen over toen”, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS . “Het is belangrijk dat deze stille getuigen goed tentoongesteld worden en, ook digitaal, makkelijk vindbaar zijn.”

Met hun deel van de subsidie kunnen onder meer musea en onderzoeksinstellingen plannen ontwikkelen.