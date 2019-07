‘Toezicht op konikpaarden zaak NVWA’

De provincie Flevoland gaat helemaal niet over de situatie van de konikpaarden in de Oostvaardersplassen die in een afgesloten weide staan voordat ze naar Wit-Rusland worden gebracht. Gedeputeerde Jop Fackeldey benadrukte woensdagavond tijdens een spoeddebat dat de verzorging van de circa 150 dieren een zaak is van Staatsbosbeheer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt daar toezicht op.

“Wij hebben er geen enkel gezag over”, zei Fackeldey in reactie op vragen van partijen die zich ernstig zorgen maken over de toestand van de dieren. De paarden lopen al maanden in een omheind gebied waar geen beschutting is. Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en PVV zijn daar zeer kritisch over.

De NVWA heeft echter geconstateerd dat de conditie van de dieren goed is. Ze krijgen extra water en voedsel, afkoelen doen ze door de wind. Het aanleggen van beschutting zou vooral onrust veroorzaken, zo vatte Fackeldey samen wat hij van de NVWA heeft gehoord.

De verhuizing naar een natuurgebied in Wit-Rusland heeft door bureaucratische rompslomp vertraging opgelopen. Inmiddels ziet het er wel naar uit dat binnenkort de benodigde vergunning wordt afgegeven, zei de gedeputeerde. “Dat is een kwestie van weken, niet van maanden.”

De konikpaarden moeten weg uit de Oostvaardersplassen om het aantal grazers in het natuurgebied te beperken. Provinciale Staten besloot daar eerder toe omdat tijdens strenge winters veel dieren sterven aan voedselgebrek. Om dezelfde reden zijn 1745 edelherten afgeschoten.

Elf van de paarden zijn in de vangweide overleden. Dat gebeurde echter ruim voor de hittegolf van vorige week.

Partijen als CDA en SP riepen de critici op meer te vertrouwen op de deskundigheid van instanties als Staatsbosbeheer en NVWA.