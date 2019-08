Marine onderschept grote partij coke bij Aruba

De marine heeft op een boot ten noorden van Aruba een partij cocaïne met een handelswaarde van miljoenen euro’s ontdekt. Aan boord van het vaartuig vonden mariniers dinsdagavond 470 kilo van de drug. In Nederland zou zo’n hoeveelheid met een straatprijs van zo’n 50 euro per gram goed zijn voor ruim 23 miljoen euro.

Vanuit een kustwachtvliegtuig werd de boot als eerste gesignaleerd. Vervolgens steeg een helikopter op vanaf het marineschip Zr. Ms. Groningen om het vaartuig te onderscheppen. Vanaf een snelle boot gingen vervolgens de mariniers aan boord. Ze hebben de opvarenden aangehouden en op Aruba overgedragen aan de kustwachtautoriteiten.

Waar de drugsboot en de smokkelaars vandaan komen, weet het ministerie van Defensie nog niet. Aruba ligt dicht bij het Zuid-Amerikaanse vasteland. Venezuela ligt op zo’n 30 kilometer, Colombia op 130 kilometer.

De drugsvangst is relatief groot, maar er zijn in het Caribisch gebied recent nog grotere partijen onderschept. In mei nam de marine er nog 1600 kilo coke in beslag. Ook dat gebeurde vanaf de Zr. Ms. Groningen.