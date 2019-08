Ziekenhuis: explosieve toename duikongevallen

Duikers komen steeds vaker zodanig in de problemen dat ze in het ziekenhuis belanden. Het speciale Hyperbaar Centrum in Goes, het enige in Nederland dat het hele jaar door specifieke duikongevallen behandelt, signaleert een “explosieve toename”. Alleen al in de eerste helft van dit jaar behandelden de artsen van het centrum in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis veertien duikers, nu al fors meer dan in het hele voorgaande jaar.

In 2018 ging het in totaal om acht gevallen, een jaar eerder hadden vijf duikers een ziekenhuisbehandeling nodig. Specialisten van het centrum hebben de indruk dat extreem diepe duiken, dieper dan 40 meter, aan populariteit winnen.

“Mensen die hier binnenkomen, zijn allemaal bezig met een opleidingstraject”, vertelt duikerarts Tjeerd van Rees Vellinga. “Daarvoor moeten ze ook diepe duiken maken. Het gaat mis als ze die achter elkaar doen. Als je twee keer naar 40 meter gaat met onvoldoende tussentijd, is dat heel belastend voor je lichaam.”

Problemen ontstaan vooral als duikers te snel terug naar boven gaan. Dan ontstaan stikstofbellen in het bloed, met in het uiterste geval dodelijke gevolgen. Patiƫnten die Vellinga ziet, zijn vaak extreem vermoeid, duizelig, suf of kortademig. Het ziekenhuis beschikt over een speciale hyperbare kamer. Daarin wordt de luchtdruk opgevoerd totdat die gelijk is aan het niveau op 18 meter onder water. Onder die verhoogde druk krijgen de duikers 100 procent zuurstof toegediend, waardoor de stikstofbelletjes steeds kleiner worden. De meesten zijn na enkele uren van hun klachten af.

De veertien duikers die dit jaar werden opgenomen, leven nog. De meesten waren in de Oosterschelde gaan duiken, maar ook uit de rest van het land worden weleens patiƫnten per helikopter naar Goes gebracht.

“Er moet meer aandacht besteed worden aan de veiligheid van het duiken”, vindt het centrum. Vellinga zegt dat de Oosterschelde “niet eenvoudig” is om in te duiken. Alleen al de sterke stroming door het getij en de wind maakt dat duikers deze Zeeuwse wateren beter niet kunnen onderschatten.