Bij een steekpartij in een woonvoorziening voor dak- en thuislozen aan de Zamenhofstraat in Den Haag is donderdagnacht een bewoner om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer kon de politie geen mededelingen doen.

Drie personen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, meldt de politie op Twitter. Er kon nog geen informatie over het voorval worden vrijgegeven. De politie doet onderzoek naar de toedracht.