Hoger beroep obermishandelaars Praag deze maand (2)

Het hoger beroep van de Nederlandse broers Arash N. en Armin N. wordt op 20 augustus in het gerechtshof in Tsjechië behandeld. De broers zijn eerder dit jaar door de rechtbank in Praag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij een ober in de Tsjechische hoofdstad en wegens ordeverstoring. Mogelijk wordt op dezelfde dag al uitspraak gedaan.

Zowel de broers als het Openbaar Ministerie waren in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het OM beschuldigde de broers van poging tot moord en vond een celstraf tussen de tien en achttien jaar passend. De rechter legde een lagere straf op omdat het de manager van het restaurant was die de ruzie begon door de eerste duw uit te delen. Ook is er in het oordeel van de rechter geen sprake van poging tot moord.

Armin en Arash waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie met de manager van restaurant Polpo, omdat ze op het terras bier dronken dat ze zelf hadden meegenomen. Die ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.

Van het gevecht zijn beelden op internet verschenen. Die zorgden voor grote verontwaardiging in zowel Nederland als Tsjechië.