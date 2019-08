Hongaar verdronk niet tijdens Canal Parade

De 49-jarige Hongaar die zondagochtend levenloos werd gevonden in het water bij de Korte Prinsengracht in Amsterdam, is niet verdronken tijdens de Canal Parade. “Dat zou iemand wel gezien hebben”, aldus een politiewoordvoerder. Het stoffelijk overschot werd gevonden op een plek waar veel mensen aanwezig waren.

De man, die volgens de politie een zwervend bestaan leidde, hield zich volgens de woordvoerder de laatste tijd veel op in de buurt van de plaats waar hij werd gevonden. “Mogelijk is hij onwel geworden of is hij ongelukkig ten val gekomen.” De politie heeft het onderzoek afgesloten.