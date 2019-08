‘Facebookmishandelaar’ voor rechter

De 27-jarige man die is opgepakt voor de mishandeling van een 8-jarige jongen hoort dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. De beelden van de mishandelingen waren live te zien in een Facebookgroep. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

De politie kwam de verdachte op het spoor na meldingen uit het hele land over het feit dat de mishandeling in een livestream te zien was. De politie achterhaalde het adres doordat op de beelden documenten te zien waren, waar identiteitsgegevens op stonden. De politie trof in het betreffende huis in Leiden de verdachte en het slachtoffer aan. De jongen is familie van de verdachte, maar welke relatie de twee precies hebben, wil de politie niet kwijt.

De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.