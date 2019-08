Man vast om nepbom bij Duits winkelcentrum

De man die maandagavond in de buurt van Amsterdam is opgepakt na een lange achtervolging vanuit Duitsland, heeft waarschijnlijk een nepbom geplaatst bij een winkelcentrum in het Duitse Duisburg. De 31-jarige man zit vast en moet in de loop van de week voor de rechter komen, zodat hij aan Duitsland kan worden overgedragen.

Winkelcentrum Forum in Duisburg werd maandagavond ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. Het winkelcentrum is inmiddels vrijgegeven. “We gaan er nu vanuit dat het een nepbom was”, aldus een woordvoerster van de Duitse politie. Ze wil niets zeggen over de achtergronden van de man. Volgens Duitse media is het een zogeheten Reichsb├╝rger. Die weigeren het gezag van de huidige Duitse staat te herkennen. Ze wijzen de democratie af en ook ontkennen ze vaak de Holocaust.

De man sloeg op de vlucht toen agenten zijn auto controleerden bij de plaats Dinslaken, ten noorden van Duisburg, en daarbij een mogelijk vuurwapen vonden. Duitse en Nederlandse agenten achtervolgden hem over een afstand van ruim 180 kilometer via de A30, de A12 en de A1. Bij de Gooiseweg in Duivendrecht werd de auto ingesloten. De politie heeft twee keer op zijn banden geschoten om te voorkomen dat hij opnieuw kon vluchten. Daarna konden agenten hem aanhouden.