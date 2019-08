Bromfietser wil rematch na wilde achtervolging

Een 17-jarige bromfietsbestuurder die in de nacht van dinsdag op woensdag na een wilde achtervolging werd opgepakt, heeft aan de agent die hem achtervolgde gevraagd of ze het nog eens dunnetjes over konden doen. “Jij kan echt fuc*ing goed rijden”, zei de Rotterdammer volgens de politie lachend tegen de agent in kwestie.

De agent zag de jongen rond 01.00 uur zonder verlichting en met hoge snelheid over de Prins Alexanderlaan in Rotterdam rijden. De politie maande hem te stoppen, maar in plaats daarvan probeerde de bromfietser door te slingeren, plat in de bochten te gaan liggen en over de stoep, fietspaden en een grasperk te rijden uit handen van de agent te blijven. Ook deed hij een poging een wheelie te maken. Op het Samuel Esmeijerplein werd hij uiteindelijk in de kraag gevat.

Waarom hij er vandoor ging, wist de tiener zelf eigenlijk ook niet. Zijn rijbewijs heeft hij moeten inleveren. Ook moet hij een cursus volgen over verantwoord rijgedrag. “Laten we hopen dat hij er iets van gaat leren”, aldus de politie op Facebook.