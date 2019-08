Oppakken dief (15) leidt naar huis vol hennep

De aanhouding van een 15-jarig meisje dat woensdag in een winkel in Breda werd betrapt op het stelen van een laptop, heeft geleid tot de ontmanteling van een hennepkwekerij in haar ouderlijk huis.

Op beelden van beveiligingscamera’s in de winkel aan de Kruisvoort was te zien dat het meisje er samen was met een vrouw. Het bleek haar 52-jarige moeder te zijn. Toen agenten een kijkje namen in de woning in de Bredase binnenstad, troffen ze daar een professionele hennepkwekerij aan.

De moeder is aangehouden, evenals een 87-jarige vrouw en een 20-jarige man die in het huis waren.