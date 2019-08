Hotel Voorburg kort afgesloten na steekpartij

Een hotel aan het Stationsplein in Voorburg is afgelopen nacht afgesloten geweest vanwege een zoektocht naar de verdachte van een steekincident. Het slachtoffer is in het ziekenhuis geopereerd. Uiteindelijk is een 39-jarige vrouw opgepakt.

Agenten snelden af op een melding dat er in de lobby van het hotel een gewonde man lag. Het hotel ging daarna op slot omdat niet duidelijk was waar de verdachte zich precies bevond. In een hotelkamer werd de vermoedelijke dader gevonden, een 39-jarige vrouw zonder vast adres. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het gaat waarschijnlijk om een relationeel conflict. Ook de man is aangehouden en wordt nog gehoord.