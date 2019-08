Geland, en gelijk de cel in

De marechaussee heeft zondagmiddag op Maastricht Aachen Airport een man opgepakt die nog bijna 4,5 jaar gevangenisstraf moet uitzitten. De man landde met een vliegtuig uit Turkije en werd direct aangehouden, maakte de Koninklijke Marechaussee maandag bekend.

De 38-jarige man uit Breda was veroordeeld wegens een drugsmisdrijf. Hij is direct na landing in de boeien geslagen en overgebracht naar de gevangenis, waar hij de komende 1650 dagen zijn straf moet uitzitten.

De marechaussee was vooraf op de hoogte dat de man met een vlucht uit Turkije zou landen. De melding kwam van het Advanced Passenger Information-systeem, een methode waarmee van te voren passagiersgegevens kunnen worden bekeken.