OM in hoger beroep in zaak Sjonny W.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak Sjonny W.. De man werd begin deze maand veroordeeld voor de dood van de 30-jarige Roemeense Mirela Mos in 2004. Hij werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Monique Roossien (26) in 2003 en de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30).

De rechtbank legde W. veertien jaar en vijf maanden gevangenisstraf op voor het ombrengen en in stukken zagen van Mirela Mos. Ook werd hij veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Het OM eiste in juni twintig jaar cel en tbs voor betrokkenheid bij de dood van alle drie de vrouwen. Volgens het OM was hij “mensonterend” te werk gegaan en heeft hij “drie kwetsbare, jonge vrouwen als oud vuil gedumpt”. De rechtbank oordeelde echter dat het OM daarvoor in de twee andere zaken onvoldoende bewijs heeft geleverd.