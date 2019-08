Grootste aantal vrouwelijke burgemeesters ooit

Nederland telde nooit eerder zo veel vrouwelijke burgemeesters als op dit moment. Er zijn nu 101 vrouwelijke eerste burgers, wat neerkomt op 29 procent van het totaal, meldt nieuwszender BNR die cijfers opvroeg bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

In 2017 stond de teller nog op 81 vrouwelijke burgemeesters. Het aantal gemeenten is intussen fors teruggelopen door gemeentelijke herindelingen, aldus BNR. Op dit moment telt Nederland 355 gemeenten.

Hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit Monique Leyenaar denkt dat er door de toegepaste selectiecriteria veel minder vrouwelijke dan mannelijke burgemeesters zijn. Zo gaat de voorkeur nu nog vaak uit naar kandidaten die eerder al wethouder of burgemeester zijn geweest en van hen zijn er ook weinig vrouw.

Zij denkt dat het goed is als er ook naar andere bestuurlijke functies wordt gekeken bij de selectieprocedure. Zo kan ook worden gekeken naar mensen die grote maatschappelijke organisaties hebben geleid. Leyenaar vermoedt overigens dat dat de afgelopen tijd al het geval was en dat meer wordt ingezien dat het belangrijk is dat ook in dit soort functies meer diversiteit komt.