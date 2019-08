‘Herstel stadion AZ kost zeker een jaar’

Het herstel van het AFAS-stadion van Eredivisie-club AZ Alkmaar gaat zeker een jaar duren. Dat stelt hoogleraar Constructief Vormgeven van de TU Delft Rob Nijsse in reactie op de conclusies van een verkennend onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het stadion.

Volgens Nijsse is herstel zeker mogelijk, maar is de grote vraag wie voor de kosten gaat opdraaien. Daarbij speelt de schuldvraag een grote rol. Daarvoor is van belang wat de uiteindelijke bevindingen van de OVV zullen zijn, waarna naar verwachting nog rechtszaken zullen volgen. “De redelijke termijn is dan een paar jaar.”

Een andere mogelijkheid is volgens Nijsse dat de eigenaar van het stadion, AZ zelf, opdracht geeft aan een goede constructeur om met een plan te komen en dat een goede aannemer daarmee aan de slag gaat. Dat zou redelijkerwijs binnen een jaar moeten kunnen.