Online condoleances Christina stromen binnen

Het condoleanceregister dat vrijdagochtend is geopend na het overlijden van prinses Christina stroomt direct al vol met reacties. Een half uur nadat de Rijksvoorlichtingsdienst had bekendgemaakt dat de prinses was overleden, betuigden al ruim 150 mensen er hun medeleven en dat aantal loopt erg snel op.

Mensen wensen de koninklijke familie en vrienden van Christina veel sterkte met hun verlies. “Heel erg veel sterkte met het verlies van jullie dierbare moeder, zus en tante en bovenal een heel bijzonder mens”, zo schrijft een van hen. “Vanmorgen het droevige nieuws gehoord van het overlijden van prinses Christina, Van harte gecondoleerd hiermee. Zij was ook het symbool van herrijzend Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Ze moge rusten in vrede”, aldus een ander.