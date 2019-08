Bloemen bij paleistuin voor prinses Christina

Bij de ingang van de paleistuin aan de achterkant van Paleis Noordeinde in Den Haag zijn bloemen neergelegd ter ere van de vrijdag overleden prinses Christina. De boodschappen op de begeleidende kaartjes zijn gericht aan haar kinderen en de rest van de koninklijke familie. Een enkeling heeft ook een boeket bloemen bevestigd aan het hek voor het paleis, aan het Noordeinde.

De paleistuin is vrijdag na het bekend worden van het overlijden van de prinses gesloten voor het publiek. Dit om de privacy van de koninklijke familie te waarborgen. De tuin biedt namelijk uitzicht op de Koepel van Fagel, gelegen tussen paleis en de Koninklijke Stallen. Daar worden nu voorbereidingen getroffen voor het afscheid komende week. De tuin blijft tot 23 augustus gesloten.

Voor het paleis en de Koninklijke Stallen die zaterdag eigenlijk open zouden zijn, meldden zich over de dag verspreid nog veel mensen die de boodschap niet hadden gekregen dat de openstelling vanwege het overlijden was afgelast. Aan kaarthouders was vrijdag een e-mail verstuurd, maar niet iedereen had daar naar gekeken.

Prinses Christina wordt donderdag 22 augustus gecremeerd. Zij is in de lange Oranje-historie het eerste lid van de koninklijke familie die voor een crematie heeft gekozen.