Een man is vrijdag overleden op het mountainbikeparcours in Noordwijk. De mountainbiker werd tijdens zijn rit in het duingebied tussen Duindamseslag en Langevelderslag onwel. Omstanders en later hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

Dat meldt de KNRM, waarvan ook het kusthulpverleningsvoertuig is ingeschakeld omdat de man zich op moeilijk begaanbaar terrein bevond.