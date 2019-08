Driehonderd optredens te zien op Uitmarkt

Met driehonderd optredens van zo’n 2000 artiesten presenteert de Uitmarkt in Amsterdam volgend weekend het nieuwe culturele seizoen. Op het programma van de 42e editie van het evenement, dat zich afspeelt rondom het Museumplein, het Leidseplein en het Vondelpark, zingt onder anderen The Kik liedjes van Boudewijn de Groot, zijn er lezingen van Oek de Jong en Peter Buwalda en staat Trijntje Oosterhuis met Vjeze Fur (De Jeugd van Tegenwoordig) op het podium.

De hoofdstad is vanaf vrijdag weer drie dagen lang de plek waar veel theatermakers, musici, dansers, cabaretiers, schrijvers en tentoonstellingsmakers een groot publiek laten kennismaken met alles wat er het komende jaar op cultureel gebied te zien is in ons land. Het evenement opent op vrijdagavond met een show die rechtstreeks is te zien op NPO 2. Eric Corton presenteert de opening, waarin optredens zijn te zien van onder anderen jazz-collectief New Cool Collective, cabaretier Rayen Panday en singer-songwriter Judy Blank. Zangeres Jennie Lena sluit de avond af met een concert.

Zaterdag overdag staan Ricky Koole en Frank Lammers op het podium, zingt Charley Luske George Michael en doet Martijn Fischer Hazes. Op zondag is er een meespeel-concert met AskoISchönberg en sluiten Frits Sissing en Romy Monteiro de Uitmarkt traditiegetrouw af met de Musical Sing-a-Long, die eveneens op televisie wordt uitgezonden op NPO 1.

Ook is er aandacht voor het 125-jarig bestaan van de Stadsschouwburg. Zo geeft het theater 125 kaartjes weg voor de voorstelling De Kersentuin op zaterdag. Verder zijn er rondleidingen door het gebouw aan het Leidseplein, waarbij kleine voorstellingen voorbij komen.

Voor kinderen is er de Uitmarkt Junior, waar ze kunnen leren beatboxen en dansen, les krijgen in applaudisseren en previews krijgen van voorstellingen van onder anderen Dirk Scheele en de Toneelmakerij.

Vorig jaar kwamen er 400.000 mensen naar de Uitmarkt, die toen plaatsvond bij het Oosterdok en het Marineterrein.