De politie heeft een man opgepakt die een Porsche niet had teruggebracht na een proefrit. De man had de auto zaterdag meegenomen van een autobedrijf in Enter in Overijssel.

Tegen 18.00 uur belde het bedrijf de politie omdat de man en de auto nog niet terug waren. Intensief speurwerk, zoals de politie het noemt, leidde agenten naar de verdachte. Die werd gevonden in Apeldoorn, mét de auto. Hij is op heterdaad aangehouden.