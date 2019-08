Verdachte doodsteken echtgenoot eerst naar PBC

Een vrouw uit Losser, bij Enschede, die haar partner in de nieuwjaarsnacht zou hebben doodgestoken, gaat eerst voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum voordat de rechtszaak tegen haar wordt voortgezet. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de 44-jarige Anela J. stemde hiermee maandag in bij de rechtbank in Almelo.

Na de behandeling van de zaak eind juni, was de rechtbank tot de conclusie gekomen geen uitspraak te kunnen doen, omdat hij “onvoldoende was voorgelicht over de persoonlijkheid” van de vrouw. Daarom vond de rechtbank nader onderzoek bij het PBC wenselijk. De verdediging verbaasde zich hierover, aangezien er diverse psychiatrische rapportages beschikbaar waren gesteld. De vrouw uit het voormalige JoegoslaviĆ« zou gebukt gaan onder trauma’s die ze tijdens de oorlog in haar geboorteland had opgelopen. Daarvoor was ze nog steeds in behandeling.

In de nieuwjaarsnacht van dit jaar werd haar Poolse partner dood in hun huis aangetroffen. Bij een ruzie tussen de twee, die beiden zwaar hadden gedronken, zou zij hem met een mes dodelijk hebben verwond. Het stel had twee kinderen.

Eerder had het OM zes jaar cel plus tbs met dwangverpleging geƫist, maar die eis is nu voorlopig van tafel.