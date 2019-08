Amsterdam onderzoekt verkoop afvalverwerker

De gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) of delen daarvan te verkopen. Een andere optie om de problemen voor de langere termijn op te lossen is een ingrijpende herstructurering van het bedrijf.

Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Voor verkoop van het hele bedrijf of van bedrijfsonderdelen zouden zowel private als publieke partijen in aanmerking komen.

Bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen bij AEB houdt de gemeente zowel de lijn van herstructurering als van verkoop open. “Voorop staat dat ook in de toekomst de publieke dienstverlening gegarandeerd is, maar dat hoeft niet met AEB in de huidige vorm te zijn”, aldus het college.

AEB kampt met technische mankementen en miljoenentekorten. Verbrandingsovens liggen om veiligheidsredenen stil en het bedrijf kan de afvalstromen niet meer aan. AEB is een verzelfstandigd bedrijf, maar alle aandelen zijn in handen van de gemeente Amsterdam.