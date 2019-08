Bodem rond Brakel daalt door gaswinning

De bodem rond de Gelderse plaats Brakel is sinds 2010 ongeveer een centimeter gedaald door gaswinning in het gebied. In 2021 meet gasproducent Vermilion Energy of de bodem verder daalt.

Dat staat in een nota die wethouder Willem Posthouwer van Zaltbommel deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Brakel hoort bij de gemeente Zaltbommel. Volgens deskundigen is er sprake van een significante daling, aldus Posthouwer.

Vermilion wil het gasveld Brakel in de komende jaren uitbreiden. Zaltbommel is daar faliekant op tegen. De gemeente trekt daarin samen op met Gorinchem, Altena, West Betuwe, de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en het waterschap Rivierenland.