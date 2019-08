Toerist moet meedoen aan volkstelling Kenia

Nederlandse toeristen die komend weekend in Kenia verblijven, moeten meedoen aan de volkstelling die daar wordt gehouden. Dat laat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De telling begint in de nacht van zaterdag op zondag en loopt door tot 31 augustus. De autoriteiten van het Afrikaanse land willen weten waar iedereen was in de nacht van 24 op 25 augustus, de zogeheten referentienacht. Naar verwachting brengen de tellers een halfuur door op elk adres.

“U bent verplicht om hieraan mee te doen en antwoord te geven op de vragen. Uw hotel/gastenverblijf of reisbureau kan u hier meer over vertellen”, aldus Buitenlandse Zaken in een reisadvies.