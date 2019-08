40.000 werkers gehandicaptenzorg achter petitie

Meer dan 40.000 werkers in de gehandicaptenzorg hebben een petitie ondertekend waarin zij hun zorgen uiten over de toekomst. Volgens de opstellers van de handtekeningenactie worden mensen in de gehandicaptenzorg slecht betaald, zijn werkdruk, uitstroom en ziekteverzuim groot en zijn er te weinig gekwalificeerde krachten voor de steeds complexere problemen van cliënten.

De ondernemingsraden (or’s) van Daelzicht en Dichterbij, twee instellingen in de gehandicaptenzorg in Zuid-Nederland, begonnen de handtekeningenactie begin juli. Voorzitter Bert Impelmans van de or Daelzicht zei zaterdag niet verwacht te hebben dat in zo’n korte tijd zoveel mensen uit het hele land meedoen. “Dat is een op vier van alle werkers in de gehandicaptenzorg”, zei hij.

Hij maakt zich grote zorgen over de toekomst. “Jongeren blijven weg, ze verdienen elders meer en krijgen daar een beter contract. En de vergrijzing slaat toe.”

Impelmans verwacht nog veel meer handtekeningen, voordat de petitie onder de noemer ‘Wij willen gezien worden in oktober of november wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat is vlak voor de behandeling van de begroting in de gehandicaptenzorg.