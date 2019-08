Honderden bij Animal Rights Mars Amsterdam

Enkele honderden mensen hebben zich zaterdag in Amsterdam verzameld voor The Official Animal Rights March. Het is de tweede keer dat de mars tegen iedere vorm van het gebruiken, misbruiken en uitbuiten van dieren in Nederland wordt gehouden. Vooraf hadden 1200 mensen op Facebook aangegeven te zullen komen.

Het is eigenlijk een ‘bewustzijnsmars’ om te laten zien dat er mensen zijn die op een andere manier met dieren omgaan, aldus Erwin Vermeulen, campagneleider Animal Rights. “Dieren worden nu principieel verkeerd gebruikt voor menselijk nut, bijvoorbeeld in laboratoria, in de bioindustrie, maar ook door op ze te jagen. Door ons eens per jaar op straat te laten zien, maken we andere mensen er misschien van bewust dat het anders kan. Ik ben hoopvol. De vleesconsumptie daalt en de verkoop van vleesvervangers stijgt.”

Onder de deelnemers die vanaf de Amsterdamse Westergasfabriek door de stad lopen, zijn onder meer de Nederlandse Vereniging van Veganisme en Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Aan de eerste Nederlandse editie van de mars deden in 2018 ongeveer 1200 mensen mee.

De mars wordt ook in 37 andere steden gehouden, maar niet per se op dezelfde dag. De manifestatie in Londen is al geweest en staat zondag in Brussel gepland.