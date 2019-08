Een man is zaterdagmiddag in Assen om het leven gekomen nadat hij was mishandeld. Dat gebeurde in een speeltuin aan de Iemstukken, een straat in een woonwijk.

De politie heeft vijf verdachten aangehouden. Volgens een woordvoerder was er sprake van een opstootje. Verdere details over wat er is gebeurd, ontbreken.