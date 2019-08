Zeldzaam: derde regionale hittegolf

Met 30 graden in Eindhoven is de derde regionale hittegolf een feit en dat is zeldzaam, meldt Weeronline. Op veel meer plaatsen wordt het maandagmiddag 30 tot 32 graden en daardoor zal het gebied waarin sprake is van een hittegolf groter worden. Slechts drie keer eerder was in één jaar sprake van drie hittegolven, de laatste keer was in 2016. Ook in 2006 waren er drie hittegolven, maar 1947 is recordhouder met maar liefst vijf hittegolven in Maastricht.

Voor de derde dag op rij is het tropisch warm met meer dan 30 graden. Daarmee is de derde regionale hittegolf een feit en deze duurt meteen al vijf dagen. Sinds vorige week donderdag is het op grote schaal zomers warm en daarbij hebben we sinds zaterdag te maken met tropische temperaturen.

Voor een hittegolf moet het op minimaal vijf opeenvolgende dagen 25 graden worden en daarbij moet het op drie dagen tropisch warm worden met 30 graden of meer. Aan deze voorwaarden is nu voldaan.

Regionale hittegolven zijn een normaal zomerfenomeen en twee hittegolven in één jaar komen ook nog wel eens voor. Drie of meer hittegolven zijn daarentegen zeldzaam en tot nu toe drie keer eerder voorgekomen. In 2016 was in het Limburgse Arcen drie keer sprake van een hittegolf. De laatste hittegolf was ook bijzonder laat en liep van 10 tot 15 september. Daarbij was het van 12 tot 15 september tropisch warm en dat is zo laat in het jaar uniek.

Ook 2006 telt drie regionale hittegolven in Arcen en Eindhoven. In De Bilt was toen twee keer sprake van een hittegolf en is een driedubbele hittegolf nog nooit voorgekomen. Daarvoor was slechts één keer eerder sprake van meer dan twee hittegolven en daarvoor moeten we ver terug in de tijd. In 1947 was in Maastricht zelfs sprake van vijf hittegolven en is daarmee recordhouder. De vijfde hittegolf duurde van 11 tot 16 september en was daarmee recordlaat.