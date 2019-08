Herdenkingsdienst voor dode Assen afgeblazen

Bekenden van de 32-jarige man die zaterdag om het leven kwam in Assen, zien af van een herdenkingsdienst op dinsdagavond. Zij hadden het voornemen om hem op de plaats waar hij om het leven kwam te herdenken, maar bedachten zich na een “advies” van de gemeente Assen.

Een woordvoerder van de gemeente zegt, naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf, dat er kennis werd genomen van het plan en dat er toen contact is gezocht met de familie van de man. “Die gaf aan zo’n herdenking niet te willen. Daarop hebben we de organisatoren het advies gegeven de bijeenkomst uit te stellen.” De gemeente vreest dat een herdenking op de plek waar het tot een confrontatie kwam tussen de man en buurtbewoners “veel emoties kan losmaken”.

De gemeente heeft de organisatoren aangeboden overleg te hebben over een geschikte plek en een goed tijdstip voor een herdenking.

De man kwam in conflict met vijf mannen uit de buurt omdat ze hem verdachten van een zedendelict met een 4-jarig meisje. Of er daarvan sprake was, onderzoekt de politie.