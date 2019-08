Hitte wordt militairen te veel op Veluwe

Vijf militairen zijn maandag onwel geworden tijdens een oefening op de Veluwe. Ze vertoonden symptomen van hitteletsel, laat Defensie weten. Volgens Weeronline lag de temperatuur in Nederland rond de 30,5 graden.

Het vijftal volgt de opleiding van de Luchtmobiele Brigade en was op oefening op het Stroesche Zand. Toen ze door de hitte werden bevangen, zijn ze overgebracht naar het Gelre-ziekenhuis in het naburige Apeldoorn. Daar gingen ze aan het infuus. Vier van hen zijn inmiddels weer thuis, een moet nog voor observatie blijven.

De opleiding voor de rode baret is een van de zwaarste die Nederland kent. De oefening van maandag was wegens de hitte al ingekort en lichter gemaakt en er was meer rust, drinkwater en voedsel, zegt Defensie. Toen de vijf onwel werden, is de oefening stilgelegd.

Defensie kijkt nog wat er precies is voorgevallen en of nader onderzoek nodig is. Sinds drie jaar geleden een rekruut aan hitteletsel overleed, ligt de omgang van de krijgsmacht met warm weer onder een vergrootglas.