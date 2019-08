OM: geen onderzoek naar lek misdaadrapport

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam zegt vooralsnog niet te onderzoeken wie een rapport over de drugsmisdaad in de hoofdstad heeft gelekt naar De Telegraaf. “De kring van mensen rond het onderzoek is zo groot, dat dat de kans op een succesvol onderzoek verkleint”, zegt een woordvoerder van het Amsterdamse OM.

De Telegraaf wijdde woensdagochtend verschillende pagina’s aan het rapport. Uit het onderzoek komt volgens de krant naar voren dat Amsterdam geen grip heeft op de drugscriminaliteit in de stad. De onderwereld zou verweven zijn met de bovenwereld en er gaan miljarden om in de hoofdstedelijke drugsmarkt. “De lokale overheid heeft geen flauw benul wat de omvang is van het drugsprobleem. Iedere instantie, of het nou politie, OM, gemeente of Belastingdienst is, doet maar wat, is de vileine kritiek die in het rapport doorsijpelt”, schrijft de krant.

Gevraagd naar een reactie verwijst de politie naar de woordvoering van de gemeente. Die wil nog niets zeggen.

Het onderzoek werd gedaan door hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp. Het zou vrijdag worden gepresenteerd.