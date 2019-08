Honderden mensen dupe van Tikkie-fraude

Maak even 1 cent over via deze link, dan weet ik dat je te vertrouwen bent. Tussen januari en juni zijn zeker 375 mensen in die truc getrapt. Ze dachten dat ze op een veilige bankiersite zaten, maar hun gebruikersnamen en wachtwoorden kwamen in verkeerde handen. Zes verdachten zijn opgepakt. Ze hebben bijna 100.000 euro buitgemaakt.

De schade had nog veel groter kunnen zijn. Volgens de politie kreeg ING door dat vreemden toegang hadden gekregen tot bankaccounts. De bank ‘pauzeerde’ betalingen. Bij honderden mensen voorkwam dit dat zij ook de dupe werden. “ING wist hiermee ruim 300.000 euro aan schade te voorkomen”, aldus de politie.

De verdachten zijn vier mannen van 18 tot 20 jaar uit Groningen, een 25-jarige man uit Diemen en een 19-jarige man die geen vaste woonplaats heeft. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar worden nog wel verdacht.

Hun slachtoffers waren mensen die via Marktplaats iets te koop aanboden. Ze woonden door het hele land. Als de verkoper en de koper het eens waren over een prijs, moest de verkoper even 1 cent overmaken. De ‘koper’ wist dan zogenaamd dat hij veilig kon betalen. In werkelijkheid kwam de verkoper op een phishing-site terecht.

De verdachten gebruikten de rekeningen van hun slachtoffers om spullen te kopen bij winkels in Groningen. De politie zag ze vervolgens op de bewakingscamera’s.