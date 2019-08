Meer gokkers bij Holland Casino

Holland Casino kende naar eigen zeggen een goed eerste halfjaar. De casinoketen kreeg bijna tien procent meer bezoekers over de vloer. Vergeleken met een jaar eerder gaven die gokkers per bezoek ook nog eens meer uit.

De toename van het aantal gasten is deels te danken aan het nieuwe casino in Amsterdam-West. Daarnaast heropende Holland Casino in Groningen de deuren nadat de vestiging daar eerder moest sluiten na een brand. “Dit is het eerste halfjaar sinds eind 2017 dat we met veertien vestigingen weer helemaal op volle sterkte zijn. Dat heeft een positief effect op de cijfers”, zegt topman Erwin van Lambaart.

De opbrengsten stegen op jaarbasis met 12 procent naar 354 miljoen euro. Het resultaat na aftrek van vennootschapsbelasting bedroeg 32,5 miljoen euro. Dat is ongeveer 13 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar aan winst in de boeken ging. Holland Casino verwacht dat deze positieve trend zich in de tweede helft van dit jaar doorzet.

Het gokbedrijf is nog altijd in handen van Nederlandse staat. Holland Casino stond lang op de nominatie om geprivatiseerd te worden, maar dat gaat voorlopig niet door. Het kabinet trok het wetsvoorstel daarover in mei in. Er was onvoldoende steun voor het voornemen in de Eerste Kamer. Een nieuwe wet die online gokken mogelijk maakt, haalde het in februari wel in de senaat. Daarmee verandert er in korte tijd al zoveel in het goklandschap in Nederland, dat veel senatoren liever nog even wachten met het op eigen benen zetten van de onderneming.

Holland Casino treft inmiddels voorbereidingen om ook via internet klanten te trekken. Daarbij mikt de onderneming op een van de vergunningen voor het online aanbieden van kansspelen in Nederland, die vanaf 2020 onder strikte voorwaarden worden verleend.