Voor meteorologen is de herfst begonnen

Voor weerkundigen begint de herfst op zondag 1 september al. Officieel gaat die pas in op 21 september. Rond 23 september staat de zon dan precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren, legt het KNMI uit op zijn site. De herfst duurt dan officieel tot en met 20 december.

Maar volgens de klimatologische indeling is de herfst al op 1 september begonnen en duurt het seizoen tot met 30 november. Dat meteorologen een andere datum aanhouden is al sinds 1780 zo. Toen besloot de Societas Meteorologica Palatina, één van de eerste internationale weerorganisaties onder leiding van destijds de Duitse keurvorst Karl Theodor, om steeds drie opeenvolgende kalendermaanden als één seizoen te beschouwen.

De wintertijd gaat eind oktober in en misschien wel voor het allerlaatst. De Europese Commissie wil ervan af: te veel mensen (en dieren) zouden er lichamelijk last van hebben en voor de energiebesparing is het ook niet echt nodig, aldus het voorstel. De meeste EU-landen (waaronder Nederland) willen uitstel van dat plan.