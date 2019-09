‘Aanslagpleger CS saboteert zijn proces’

Jawed S., de aanslagpleger op Amsterdam Centraal, probeert zijn proces te saboteren door iedereen om de tuin te leiden. Dat zegt advocaat John Beer, die de twee Amerikaanse slachtoffers bijstaat. Hij dient maandag, tijdens de eerste zittingsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, een vordering in namens de slachtoffers.

De terroristische aanval van Jawed S. vorig jaar op Amsterdam Centraal Station heeft het leven van de Amerikanen voorgoed veranderd. Een van de slachtoffers zit nog altijd in een rolstoel. “Hij was 38 toen het gebeurde en pas gehuwd. Hij stond midden in het leven, was een loper, atletisch”, vertelt Beer. “Van de ene op de andere dag is hij afhankelijk geworden van de zorg van een ander, werd zijn vrouw mantelzorger en ook nog eens de enige kostwinner.”

Volgens de advocaat zijn de sociale voorzieningen in de Verenigde Staten een stuk minder goed geregeld dan in Nederland. “Hij kan niet meer werken, zit thuis en krijgt nul arbeidsongeschiktheidsuitkering.”

Op het moment van de aanslag was de vrouw van het slachtoffer elf weken zwanger. Eind oktober kreeg zij een miskraam, volgens de advocaat vermoedelijk naar aanleiding van de stress die de aanval heeft veroorzaakt. Namens haar vroeg hij dan ook een schadevergoeding.

Met het andere slachtoffer, dat zenuwletsel aan zijn arm overhield, gaat het naar omstandigheden goed. “Maar hij is wel met lood in zijn schoenen hiernaartoe gekomen en moet nog een groot stuk verwerken.”

Beer zegt dat de slachtoffers van oorsprong uit Eritrea komen. “Hun ouders, die hier ook zijn, hebben veel ergere dingen meegemaakt. Ze zijn vanuit oorlogsgebied naar Amerika gekomen en hebben een leven opgebouwd. Deze mensen overkomt dit nu.”

De slachtoffers maken gebruik van hun spreekrecht. Hun vrouwen lezen volgens de raadsman dinsdagochtend een verklaring voor. “Die verklaring komt echt vanuit het hart.”