Noodklok om vluchtelingencrisis op Antillen

Cordaid wil actie voor de vele Venezolaanse vluchtelingen op de Nederlandse Antillen. De hulporganisatie spreekt van een crisis en heeft vertegenwoordigers van de Antillen en van de Nederlandse overheid uitgenodigd om erover te praten.

Inmiddels hebben volgens Cordaid meer dan vier miljoen Venezolanen de barre omstandigheden in hun thuisland achter zich gelaten. In veel gevallen zijn zij in buurlanden in een situatie terechtgekomen die nauwelijks beter is. De ABC-eilanden (Aruba, Bonaire, CuraƧao) liggen maar enkele tientallen kilometers van Venezuela. De ramp raakt daarmee ook Nederlandse overheden en organisaties, stelt Cordaid.

De Venezolanen willen ontsnappen aan de armoede en politieke chaos in hun land. Ook volgens het Rode Kruis kloppen er op de Antillen veel vluchtelingen aan voor hulp.