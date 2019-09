Amsterdam legt verkoop lachgas aan banden

Amsterdam wil een einde maken aan de verkoop van lachgas op straat. De verkoop ervan zonder vergunning in de openbare ruimte is verboden en de gemeente en politie gaan hier de komende periode actief op handhaven. Handelaren die het middel aanbieden, kunnen rekenen op een boete en een dwangsom als ze in herhaling vallen.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de maatregelen is de “explosief toenemende overlast door verkoop van lachgas op straat en de signalen over gezondheidsincidenten bij excessief gebruik”, aldus de burgemeester. Ook wil de gemeente meer aandacht voor de gevolgen van het gebruik van lachgas voor de gezondheid.

Volgens Halsema is het gebruik van lachgas niet strafbaar, maar dat betekent niet dat het overal zonder vergunning mag worden verkocht. Dat geldt ook voor bestellingen die online worden gedaan, schrijft ze. De burgemeester doelt hiermee op Ufogas, dat via bakfietsen op de uitgaanspleinen lachgas verkoopt. Ufogas levert na een online bestelling het gas via een koeriersbedrijf, dat in handen is van dezelfde eigenaar. Na de verkoop van een ballon mag het verkooppunt er slechts 15 minuten staan, maar door regelmatige verkopen blijft de verkoop op één punt.

Ufogas heeft overigens al te horen dat bij een overtreding gelijk een dwangsom van duizenden euro’s wordt opgelegd. Andere verkopers krijgen eerst een boete van 95 euro en moeten als ze opnieuw in de fout gaan een dwangsom betalen.

De eigenaar van Ufogas kondigde afgelopen weekend aan dat hij donderdagavond een manifestatie wil houden bij het stadhuis, uit onvrede over het gemeentelijk beleid wil hij 20.000 gratis lachgasballonnen uitdelen. Hij heeft dit nog niet gemeld bij de gemeente en het is ook nog niet duidelijk of de burgemeester dit toestaat.

Een aantal andere gemeenten heeft de verkoop van lachgas tijdens evenementen al aan banden gelegd. Amsterdam wil ook kijken welke maatregelen de stad kan treffen tegen de verkoop van lachgas vanuit winkels.