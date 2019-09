Man die agent bewusteloos sloeg niet gevonden

De man die vrijdag tijdens een trouwstoet in Rotterdam een agent knock-out sloeg, is nog niet opgepakt. We zijn nog steeds met man en macht naar hem op zoek, aldus een woordvoerder van de politie. Die riep mensen die het incident hebben gezien of gefilmd, op zich te melden. “Daarop is goed gereageerd, maar wat de beelden hebben opgeleverd is nog niet bekend.”

Of de politie weet wie de dader is en of hij door de familie van bruid en bruidegom mogelijk in bescherming wordt genomen, kan de woordvoerder niet zeggen. Drie verdachten mochten na verhoor gaan.

Toen agenten de stoet vrijdagmiddag wilden controleren vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, misdroegen enkele feestgangers zich. Een bruiloftsgast die in de trouwstoet door het centrum van Rotterdam meereed, gaf een agent zo’n harde klap dat die viel en korte tijd het bewustzijn verloor. De dader wist weg te komen.