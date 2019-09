SP’er hekelt lekken plannen Prinsjesdag

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) heeft dinsdag fel uitgehaald naar het kabinet vanwege het lekken van plannen voor Prinsjesdag. Daarbij betichtte hij vicepremier Hugo de Jonge, die hem te woord stond tijdens het Vragenuurtje, van liegen.

Zoals elk jaar verschenen afgelopen weken berichten in de media over de plannen van het kabinet voor de begroting van volgend jaar. Van Raak heeft hier in voorgaande jaren vaker een punt van gemaakt.

De Jonge zei de irritatie van Van Raak te delen en niet te weten waar de lekken vandaan komen, maar het Kamerlid geloofde daar niets van. “Het is gĂȘnant hoe de minister hier staat te liegen, hij stuurt de plannen gewoon naar de krant. Elk lek heeft een vingerafdruk, waarom komt er geen onderzoek?”

Van Raak verwees naar het tv-programma Wie is de Mol, waar met de dreiging van een boete lekken over de uitkomst wel worden voorkomen. “Het is gĂȘnant dat de Nederlandse regering dat niet kan.”