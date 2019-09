Celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en tot 6 jaar cel veroordeeld. De straffen zijn aanzienlijk hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie.

De broers Omer G. (45) en Itzhak G. (53) hielden zich bezig met ‘dollartoerisme’ uit Venezuela. Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd. Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela, waar de handel in buitenlandse valuta aan banden is gelegd, op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld.

Tegen Itzhak G. was 3 jaar cel, waarvan ruim 2 jaar voorwaardelijk, geëist en tegen Omer G. 2 jaar cel waarvan 45 dagen onvoorwaardelijk. Het OM kwam met deze strafeisen nadat de broers hun medewerking aan het onderzoek hadden toegezegd. De rechtbank meent echter dat een lagere straf geen recht doet aan de feiten.