Plofkraken in trek bij criminelen

Ondanks betere beveiliging door de banken blijven plofkraken populair bij criminelen. Tot en met eind augustus zijn er 37 plofkraken met explosieven gepleegd. In heel 2018 waren dat er 43. Dat heeft de politie bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.

Bij een plofkraak wordt vaak niks buitgemaakt. De politie begrijpt daarom niet waarom criminelen het steeds blijven proberen. “De verbetenheid waarmee ze het blijven proberen, is onbegrijpelijk. Want elke mislukte plofkraak is riskant en kost geld. Ze hebben toch steeds explosieven en vluchtauto‚Äôs nodig. Wat we wel weten, is dat plofkrakers voortdurend nieuwe methoden zoeken om een zwakke plek in de beveiliging te vinden. Dat is een voortdurende wedloop”, zegt Jos van der Stap van de politie in de krant.