Uber waarschuwt gebruikers voor fietspaden

Ubergebruikers krijgen voortaan een waarschuwing als ze in de buurt van een fietspad in- of uitstappen. Dat moet voorkomen dat ze het portier van hun taxi openzwaaien en per ongeluk een fietser ten val brengen. Bike Lane Alerts, heet de waarschuwing. Die wordt in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk al gebruikt en komt nu ook naar Nederland.

Uber maakt gebruik van openbare kaarten om te weten waar aparte fietspaden zijn en waar fietsers de weg delen met auto’s. Wie wordt opgepikt of afgezet bij een fietspad, krijgt een een pushbericht om uit te kijken voor fietsers.

Uber wil meer doen aan verkeersveiligheid. Rond de jaarwisseling waren er drie dodelijke ongelukken met Uberchauffeurs in Amsterdam en omgeving. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakte een klein meisje zwaargewond. Uber besloot daarna om de minimumleeftijd voor taxichauffeurs te verhogen naar 21 jaar. Ook moeten ze minstens een jaar rijervaring hebben en een verkeerstraining hebben gevolgd.